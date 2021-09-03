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حجازي يحصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي في شهر أغسطس

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 11:00 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
حصد الدولي المصري أحمد حجازي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، جائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي للمحترفين، في شهر أغسطس.

يأتي ذلك وفقًا لما أعلنه الموقع الرسمي لرابطة الدوري السعودي، حيث كشف عن الفائزين بجوائز الشهر الأول من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم 2021-2022.

أحمد حجازي، نجح في تسجيل هدفين، في شباك الفيصلي والرائد، منذ بداية الموسم الحالي، خلال مشاركته في 3 مباريات فقط.

جدير بالذكر أن أحمد حجازي، شارك مع اتحاد جدة في 31 مباراة، سجل خلالهم 5 أهداف، منذ انضمامه إلى الفريق، قادمًا من ويست بروميتش الإنجليزي.

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