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ميركاتو صيفي ساخن في الزمالك.. تعرف على التفاصيل

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 11:01 م
بوابة الفجر
علي خلاف


يخطط مسؤولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام الزمالك برئاسة حسين لبيب لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض في الميركاتو الصيفي الجاري.

صفقات الزمالك

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أخر تطورات ملف صفقات الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية وفقا لرؤية المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.

وأوضح المصدر أن الزمالك يسعى بقوة لإحداث ميركاتو صيفي مميز وسيكون هناك صفقات قوية ستكون مفاجأة لجماهير القلعة البيضاء.

وتابع المصدر أن مسؤولي الزمالك بصدد إنهاء صفقة انتقال النجم الدولي المغربي وليد الكرتي لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الوداد البيضاوي المغربي في الفترة المقبلة.

وأكمل المصدر موضحا أن هناك  أكثر من لاعب تحت منظار الزمالك وعلى رأس هذه العناصر مهند لاشين، بجانب التعاقد مؤخرًا مع الثنائي عمر كمال عبد الواحد ومحمود شبانة.

وأتم المصدر موضحا أن مسؤولي اللجنة حسموا ملف المفاوضات مع أشرف بن شرقي جناح الفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض واستمراره يعنى ضمان تواجد أهم اللاعبين في الزمالك.

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