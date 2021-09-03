رئيس أتلتيكو يعلق على صفقة جريزمان ورد فعل الجماهير المحتمل

أعرب رئيس أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو عن سعادته بعودة المهاجم الفرنسي أنطوان جريزمان إلى صفوف "الروخيبلانكوس" رغم أن ذلك لم يلق استحسان قطاع من جماهير النادي بطل إسبانيا.

وحول صفقات النادي في الميركاتو الصيفي، قال سيريزو في تصريحات لبرنامج (لارجيرو) الإذاعي "كنا محظوظين بعودة جريزمان لعامين مقبلين. لم يكن في الحسبان احتمالية عودة غريزمان، وهو الأمر نفسه مع ساؤول حيث لم نتوقع أيضا رحيله" بعدما غادر إلى تشيلسي.

وأوضح رئيس النادي أنه لم يتحدث بعد مع جريزمان لأنه سافر إلى فرنسا للمشاركة في معسكر منتخب بلاده استعداداً للتصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

وحول رحيل الفرنسي قبل عامين، قال سيريزو: "غادر بطريقة غريبة، لكنه أظهر أنه مولع بالعودة إلى أتلتيكو مدريد. هناك مشجعون لن يعجبهم ذلك، لكن هناك آخرون سعدوا بعودته و في النهاية الشيء المهم هو الأداء وامتلاك أفضل فريق".

وأضاف: "لقد جاء في ظروف استثنائية بالنسبة لنا وهذا يدل على رغبته في اللعب هنا. هل سيتفهم الصافرات؟ سيتفهم، لكن ما أعنيه هو أننا لن نتكهن بأي شيء بهذا الخصوص".

وأكد أن "الجميع يقول إن لدينا أفضل فريق لذا سيتعين علينا المنافسة على كل شيء. لدينا فريق رائع ومدرب رائع منحنا 10 سنوات من الانتصارات".

وجاءت عودة جريزمان (30 عاماً) من برشلونة إلى أتلتيكو مدريد بمثابة مفاجأة اللحظات الأخيرة في سوق الانتقالات الصيفية، بعدما انتقل معاراً لأتلتيكو.

ولعب المهاجم الفرنسي، الذي كلف البرسا 120 مليون يورو، حين اشتراه من "الروخيبلانكوس"، موسمين مع الفريق الكاتالوني حيث خاض 102 مباراة سجل خلالها 35 هدفاً، لكنه لم يتوج معه سوى بكأس ملك إسبانيا.