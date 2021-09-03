تعرف على بطولات كارتيرون مع الزمالك

نجح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في حصد 3 بطولات مختلفة مع الفريق في حقبتين مختلفتين، حيث يملك في رصيده مع الفارس الأبيض بطولة كأس السوبر الإفريقي وكأس السوبر المصري والدوري المصري الممتاز.

ويرصد الموقع الرسمي للزمالك مشوار كارتيرون مع الفريق خلال الحقبتين اللتين تولى فيهما الأبيض حتى الآن:

-السوبر الإفريقي:

قاد كارتيرون الزمالك إلى تحقيق لقب كأس السوبر الإفريقي في فبراير 2020 على حساب الترجي التونسي بالدوحة، بعدما فاز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف عن طريق يوسف إبراهيم “أوباما” والمغربي أشرف بن شرقي (هدفين) في ليلة فتح الزمالك خلالها أبواب مدرسة الفن والهندسة بنتيجة وعرض فني متميز، وهو لقب كأس السوبر الإفريقي الرابع في تاريخه.

-السوبر المصري:

كما نجح كارتيرون في إضافة اللقب الثاني في مسيرته التدريبية مع الزمالك بتحقيق كأس السوبر المصري على حساب منافسه الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية 4-3 بعد انتهاء المباراة التي أقيمت في الإمارات بالتعادل السلبي بدون أهداف.

-الدوري الممتاز:

بعد غياب درع الدوري عن جدران ميت عقبة، نجح كارتيرون في قيادة الزمالك للتتويج ببطولة الدوري الممتاز في الموسم المنصرم، بعدما تربع على القمة برصيد 80 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف، وقدم نتائج متميزة بتحقيق الفوز في 24 مباراة من 34 لقاء.