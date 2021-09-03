Advertisements

تعرف على بطولات كارتيرون مع الزمالك

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 11:08 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

 

نجح الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في حصد 3 بطولات مختلفة مع الفريق في حقبتين مختلفتين، حيث يملك في رصيده مع الفارس الأبيض بطولة كأس السوبر الإفريقي وكأس السوبر المصري والدوري المصري الممتاز.

 

ويرصد الموقع الرسمي للزمالك مشوار كارتيرون مع الفريق خلال الحقبتين اللتين تولى فيهما الأبيض حتى الآن:

 

-السوبر الإفريقي:

 

قاد كارتيرون الزمالك إلى تحقيق لقب كأس السوبر الإفريقي في فبراير 2020 على حساب الترجي التونسي بالدوحة، بعدما فاز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدف عن طريق يوسف إبراهيم “أوباما” والمغربي أشرف بن شرقي (هدفين) في ليلة فتح الزمالك خلالها أبواب مدرسة الفن والهندسة بنتيجة وعرض فني متميز، وهو لقب كأس السوبر الإفريقي الرابع في تاريخه.

 

-السوبر المصري:

 

كما نجح كارتيرون في إضافة اللقب الثاني في مسيرته التدريبية مع الزمالك بتحقيق كأس السوبر المصري على حساب منافسه الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية 4-3 بعد انتهاء المباراة التي أقيمت في الإمارات بالتعادل السلبي بدون أهداف.

 

-الدوري الممتاز:

 

بعد غياب درع الدوري عن جدران ميت عقبة، نجح كارتيرون في قيادة الزمالك للتتويج ببطولة الدوري الممتاز في الموسم المنصرم، بعدما تربع على القمة برصيد 80 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي الوصيف، وقدم نتائج متميزة بتحقيق الفوز في 24 مباراة من 34 لقاء.

أخبار تهمك

برشلونة يعلن تسجيل 3 لاعبين شباب في قائمته بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

طبيب يكشف مفاجأة عن العلاقة بين الحاصلين على لقاح كورونا ونقل متحور دلتا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يوافق على تأجيل مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

نجم منتخب مصر يشارك مع برشلونة للمرة الأولى

منذ ساعة و 21 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم حارس الفراعنة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

منذ أقل من ساعتين

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من رحيل نجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى في قائمة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

منذ ثلث ساعة

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

منذ ساعتين و 55 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يوم

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

منذ ساعة

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ميركاتو صيفي ساخن في الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:35 م

عاجل.. مفاجأة كبرى في قائمة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

10:53 م

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

10:08 م

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

08:04 م

الأهلي يحسم موقفه من رحيل نجم الفريق

11:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements