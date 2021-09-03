عمرو أديب: الوضع في لبنان يُبكي والمرأة تعاني بشدة

قال الإعلامي عمرو أديب، إن هاشتاج "تزوجني بدون مهر" انتشر على مدار الأسابيع الماضية، وتردد أنه صدر من لبنان، معقبا: "أنا ضد تسليع المرأة اللبنانية".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه كان في لبنان منذ أيام، ووضع المرأة اللبنانية صعب، وتسعى لتوفير قوت يومها، معلقا: "المرأة اللبنانية اللي في دماغكم مش موجودة، دي من صنع الكليبات".



وأضاف أن المرأة اللبنانية تكافح من أجل العيش، وتبحث عن الكتب الدراسية المستعملة لتوفير المال، متابعا: "حد يصدق أن الواحد ينزل الساعة 10 عشان يشتري ساندويتش يلاقي الشوارع ضلمة.. الوضع يبكي، ولا يرضي عدو ولا حبيب"، لافتا إلى أن الصور المنتشرة لحملة "تزوجني بدون مهر" ليست حقيقية.

