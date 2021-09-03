صفقة بايرن ميونيخ الجديدة تشارك في التدريبات

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن مارسيل سابيتز، الذي انضم حديثا لصفوف الفريق، خاض الحصة الأولى من التدريبات الخفيفة.





وذكر بايرن أن لاعب خط الوسط النمساوي خاض تدريبات علاجية بعد عودته من إصابة في الفخذ.





وانضم سابيتز إلى بايرن مطلع هذا الأسبوع قادما من فريق لايبزج، وصيف الموسم الماضي، ليلحق بدايوت أوباميكانو والمدرب جوليان ناجلسمان، اللذين انتقلا إلى بايرن قبل بداية الموسم الجديد.





كما عاد إلى ميونخ أيضا توماس مولر، والفرنسيين أوباميكانو وكورنتين توليسو اللذين تركا معسكر منتخبهما بسبب الإصابة.





ويأمل بايرن في أن يتمكن اللاعبون من العودة للفريق في مباراته المقبلة أمام لايبزج يوم 11 سبتمبر الجاري، وفي المباراة الافتتاحية بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا أمام برشلونة بعدها بثلاثة أيام.



