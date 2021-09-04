عاجل.. الأهلي يحسم مصير الموهوب

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السبت 04/سبتمبر/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
أشرف عبد الناصر
علم "الفجر الرياضي" أن مسئولو الأهلي توصلوا لاتفاق نهائي مع إدارة فريق البنك الأهلي بشأن تجديد إعارة شادي رضوان لمدة موسم على أن تنتهي بنهاية الموسم القادم.

ورغم أن اللاعب لم يشارك بالشكل الكافي في دوري الموسم الماضي، لكن الجهاز الفني للبنك الأهلي تمسّك ببقاء اللاعب وطالبت تجدبد إعارته لمدة موسما آخر.

ويمتلك الأهلي عدة عروض أخرى لاستعادة شادي رضوان أبرزها طلائع الجيش والجونة.

ويحسم الأهلي عدد من الملفات خلال الساعات القادمة في جلسة بين محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة ولجنة التخطيط برئاسة محسن صالح وأمير توفيق مدير التعاقدات.

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