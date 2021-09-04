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شرط وحيد لبقاء كومان مع برشلونة

السبت 04/سبتمبر/2021 - 12:00 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

كشفت وسائل إعلام إسبانية أن مسئولي برشلونة الإسباني أبلغوا المدير الفني للفريق الهولندي رونالد كومان بشرط استمراره كمدير فني للفريق الكتالوني لموسم ثالث.

وأشارت إذاعة كادينا سير الإسبانية إلى أن كومان تولى قيادة برشلونة في الصيف الماضي لكنه لم يتمكن من قيادة النادي الكتالوني إلى ما هو أبعد من المركز الثالث في الدوري الإسباني.

وأفادت الإذاعة الإسبانية بأنه يتوجب علي كومان قيادة البرسا للتتويج بلقب الليجا إذا أراد البقاء كمدير فني للفريق لموسم ثالث.

ولفتت الإذاعة الإسبانية أنه على الرغم من الميركاتو الصيفي المضطرب في كامب نو فإنه ما يزال يتعين على كومان الفوز بلقب الدوري من أجل الاحتفاظ بوظيفته تحت رئاسة خوان لابورتا.

وألمحت الإذاعة الإسبانية أن التتويج بلقب الدوري الإسباني ليس الهدف الوحيد لكومان، حيث تم تكليف المدير الفني الهولندي أيضًا بجلب المزيد من اللاعبين الشباب التابعين لأكاديمية لا ماسيا إلى الفريق الأول في الموسم الحالي.

وأوضحت الإذاعة الإسبانية أنه حتى إذا تم تحقيق هذه الأهداف الصعبة فلن يُعرض على كومان سوى تجديد عقده لمدة موسم إضافي فقط علما بأن عقده الحالي ينتهي صيف العام المقبل.
  

الكلمات المفتاحية

كومان برشلونة الدوري الإسباني اخبار برشلونة

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