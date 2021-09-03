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الأهلي يحسم موقفه من رحيل نجم الفريق

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 11:30 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

  

رفضت لجنة التخطيط بالأهلي برئاسة محسن صالح، رحيل محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وترددت أنباء خلال الساعات الأخيرة حول رغبة موسيماني في الاستغناء عن خدمات اللاعب خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

 

وأكد عضو بلجنة التخطيط  في تصريحات خاصة لـ"الفجر اليراضي"، أن كهربا مستمر مع الفريق في الموسم القادم بناء على رغبة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر.

 

وحقق كهربا عدة ألقاب منذ انضمامه للقلعة الحمراء أبرزها بطولة أفريقيا مرتين والدوري العام المصري الممتاز مرة واحدة، بالإضافة للسوبر الأفريقي وبرونزية مونديال الأندية.

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