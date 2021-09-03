Advertisements

تعرف على تشكيل اللجان الفنية الخاصة بقطاعات الكرة في الزمالك

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 11:34 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

كشف بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات بنادي الزمالك، عن تشكيل اللجان الفنية الخاصة بقطاعات الكرة لنادي الزمالك.

وأكد حامد أن التشكيل جاء بعد اعتماد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب والتنسيق مع حسين السيد عضو اللجنة وفاروق جعفر المستشار الفني للإدارة.

وجاء تشكيل اللجان الفنية كالتالي:

-لجنة اكتشاف المواهب تتكون من:

أحمد عبد الحليم – سعيد الجدي – السيد سلامة – وحيد كامل – عادل دسوقي – محمد سعيد حمزة .

-لجنة تطوير البراعم وتتكون من:

محمود الخواجة – أيمن اليمني – نصر الدين إبراهيم – حمادة عبد اللطيف – تامر عبد الحميد – جمال حمزة – أسامة حسن.

أخبار تهمك

نجم منتخب مصر يشارك مع برشلونة للمرة الأولى

منذ ساعة و 18 دقيقة

خطوة واحدة تفصل الأهلي عن ضم حارس الفراعنة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي يوافق على تأجيل مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

منذ أقل من ساعتين

ميركاتو صيفي ساخن في الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ أقل من ساعة

برشلونة يعلن تسجيل 3 لاعبين شباب في قائمته بدوري الأبطال

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجأة كبرى في قائمة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

منذ 18 دقيقة

الأهلي يحسم موقفه من رحيل نجم الفريق

منذ أقل من نصف ساعة

طبيب يكشف مفاجأة عن العلاقة بين الحاصلين على لقاح كورونا ونقل متحور دلتا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يوم

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

منذ ساعة

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

منذ ساعتين و 52 دقيقة

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:35 م

عاجل.. مفاجأة كبرى في قائمة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

10:53 م

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

10:08 م

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

08:04 م

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

10:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements