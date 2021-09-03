تعرف على تشكيل اللجان الفنية الخاصة بقطاعات الكرة في الزمالك

كشف بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات بنادي الزمالك، عن تشكيل اللجان الفنية الخاصة بقطاعات الكرة لنادي الزمالك.

وأكد حامد أن التشكيل جاء بعد اعتماد اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب والتنسيق مع حسين السيد عضو اللجنة وفاروق جعفر المستشار الفني للإدارة.

وجاء تشكيل اللجان الفنية كالتالي:

-لجنة اكتشاف المواهب تتكون من:

أحمد عبد الحليم – سعيد الجدي – السيد سلامة – وحيد كامل – عادل دسوقي – محمد سعيد حمزة .

-لجنة تطوير البراعم وتتكون من:

محمود الخواجة – أيمن اليمني – نصر الدين إبراهيم – حمادة عبد اللطيف – تامر عبد الحميد – جمال حمزة – أسامة حسن.