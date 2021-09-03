هل تتجاوز البيتكوين 100 الف دولار نهاية العام ؟

توقع الرئيس التنفيذي لشركة أبحاث العملات المشفرة "تشانيلز" تفاؤله بشأن إمكانية صعود عملة البيتكوين لمستوى 100 ألف دولار بحلول نهاية هذا العام .



وقال "مايكل جروناجر" في مقابلة مع محطة "بلومبرج"، إن الموجة البيعية للبيتكوين في بداية الصيف كانت بمثابة فترة تجميع تزامنت مع ترقيات الشبكات عبر سوق الأصول الرقمية .



وأضاف: "في السوق الهابط، تم بناء الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام، وهذا يسهل أساسًا السوق الصاعد الجديد، أعتقد أننا لانزال في سوق صاعد ويمكن أن نرى مستويات تتجاوز 100 ألف دولار بحلول نهاية العام الجاري ".



وتتداول البيتكوين عند مستوى 50.434 ألف دولار حاليا، وكانت العملة المشفرة الأكبر في العالم من حيث القيمة السوقية قد وصلت لمستوى قياسي في منتصف أبريل الماضي قرب 65 ألف دولار، لكنها تراجعت لاحقًا