Advertisements

ضبط مخازن أدوية وصيدليات مخالفة في حملة صحية بالجيزة

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 11:37 م
بوابة الفجر
منى صموئيل
شنت مديرية الصحة بالجيزة وإدارة التفتيش الصيدلي وإدارة العلاج الحر بالمحافظة عدة حملات مفاجئة خلال الأيام الماضية على عدد من المخازن والصيدليات بسوق الدواء واستطاعت ضبط عدد من المخازن والمستشفيات غير المرخصة بالإضافة إلى تكثيف الحملات على المنشآت الصحية لتحقيق الانضباط في سوق الدواء، وتوفيرًا للدواء الآمن.

وتمكنت الإدارة العامة للصيادلة بالجيزة من ضبط مخزنين غير مرخصين أحدهما يدار بواسطة طفل لا يتجاوز عمره ١٤ سنة، وذلك اثناء شن حملة مسائية مكبرة بمركز ومدينة البدراشين بالتعاون مع مديرية التموين بالجيزة وقسم البدراشين، وبلغ إجمالي عدد العبوات المحرزة ٩١٩٣ عبوة بقيمة ٤٢٠ ألف جنيه مصري.

وفي مدينة أكتوبر تمكن مفتشو الصيدلة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر من ضبط مركز حالات حرجة يقوم ببيع الأدوية داخليا بأعلى من السعر الجبري.

وفي مركز ومدينة العياط تمكن مفتشو الصيدلة من ضبط صيدليتين إحداهما بداخلها أدوية جدول ثاني بدون فواتير وبدون تصريح من إدارة الصيدلة بالجيزة بالإضافة  لوجود مستحضرات مغشوشة ولم تخضع للفحص خلال مراحل التصنيع المختلفة وفي الصيدلية الأخرى تم ضبط مستحضرات مغشوشة ولم تخضع للفحص خلال مراحل التصنيع المختلفة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر، وإخطار النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية.

الكلمات المفتاحية

صيدليات الصحة أدوية

أخبار تهمك

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يوافق على تأجيل مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 8 ساعات

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. مفاجأة كبرى في قائمة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم مصير الموهوب

منذ ساعة و نصف

الأهلي يحسم موقفه من رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين

ميركاتو صيفي ساخن في الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تكشف ملابسات فيديو التعدي على "سيدة المنوفية"

منذ 43 دقيقة

عاجل.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يطئمن جمهورها بشأن حالتها الصحية

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

منذ ساعتين و 36 دقيقة

طبيب يكشف مفاجأة عن العلاقة بين الحاصلين على لقاح كورونا ونقل متحور دلتا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

غلق صيدليتين وضبط 1192 عبوة دوائية "مهربة" في الشرقية

ضبط 3 آلاف عبوة دوائية مجهولة ومنتهية الصلاحية بالشرقية

ضبط أدوية مجهولة المصدر وأخرى مهربة بصيدليات دمياط (صور)

الدواء: ضبط أدوية ومكملات غذائية مهربة وغير مسجلة بعدد من الصيدليات ومخازن الأدوية

التحفظ على أدوية مغشوشة ومخدرات بقيمة 6 مليون جنيه بالقليوبية

ضبط أدوية مهربة وغير مصرح تداولها في الاسواق في حملة للتفتيش الصيدلي بالدقهلية

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:53 م

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

08:04 م

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

10:08 م

عاجل.. مفاجأة كبرى في قائمة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

11:35 م

عاجل.. الأهلي يحسم مصير الموهوب

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements