ضبط مخازن أدوية وصيدليات مخالفة في حملة صحية بالجيزة

شنت مديرية الصحة بالجيزة وإدارة التفتيش الصيدلي وإدارة العلاج الحر بالمحافظة عدة حملات مفاجئة خلال الأيام الماضية على عدد من المخازن والصيدليات بسوق الدواء واستطاعت ضبط عدد من المخازن والمستشفيات غير المرخصة بالإضافة إلى تكثيف الحملات على المنشآت الصحية لتحقيق الانضباط في سوق الدواء، وتوفيرًا للدواء الآمن.



وتمكنت الإدارة العامة للصيادلة بالجيزة من ضبط مخزنين غير مرخصين أحدهما يدار بواسطة طفل لا يتجاوز عمره ١٤ سنة، وذلك اثناء شن حملة مسائية مكبرة بمركز ومدينة البدراشين بالتعاون مع مديرية التموين بالجيزة وقسم البدراشين، وبلغ إجمالي عدد العبوات المحرزة ٩١٩٣ عبوة بقيمة ٤٢٠ ألف جنيه مصري.



وفي مدينة أكتوبر تمكن مفتشو الصيدلة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر من ضبط مركز حالات حرجة يقوم ببيع الأدوية داخليا بأعلى من السعر الجبري.



وفي مركز ومدينة العياط تمكن مفتشو الصيدلة من ضبط صيدليتين إحداهما بداخلها أدوية جدول ثاني بدون فواتير وبدون تصريح من إدارة الصيدلة بالجيزة بالإضافة لوجود مستحضرات مغشوشة ولم تخضع للفحص خلال مراحل التصنيع المختلفة وفي الصيدلية الأخرى تم ضبط مستحضرات مغشوشة ولم تخضع للفحص خلال مراحل التصنيع المختلفة.



وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر، وإخطار النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية.