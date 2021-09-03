العمليات المشتركة بالعراق تنفى إخلاء عدد من مقراتها فى كركوك

نفت قيادة المقر المتقدم للعمليات المشتركة العراقية في كركوك، اليوم الجمعة، الأنباء التي تناقلتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي بإخلاء عدد من مقراتها.

وأكدت القيادة- في بيان- أن تلك المعلومات كاذبة ويروجها من يسعى لدعم الأنشطة الإرهابية.

وقالت إنه ستتم إقامة دعاوى بالمحاكم المختصة بتهمة إرباك الوضع الأمني في المحافظة، داعية وسائل الإعلام للدقة بمعلوماتها ودعم القوات الأمنية بمهامها.





وعلى صعيد آخر.. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، الأربعاء الماضي، الإطاحة بالناقل الرئيسي للأسلحة والعتاد لعصابات داعش في كركوك وصلاح الدين.





وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية، أن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، قبضت على متهم مطلوب قضائيًا وفق أحكام المادة 4 إرهاب بمحافظة كركوك.





وأضاف أن المتهم اعترف بعد التحقيق معه، بأنه انتمى لعصابات داعش عام 2014 وعمل مع الميليشيات الإرهابية لاستهداف منتسبي الأجهزة الأمنية، كما شارك المتهم في هجومين مع إرهابيين آخرين على القطعات الماسكة لمصفى بيجي، وعمل أيضًا ناقلًا رئيسيًا للأسلحة والعتاد في المفارز الإرهابية أوكارهم داخل محافظة صلاح الدين وعمل مع الإرهابيين في محافظة كركوك.





وأكد البيان، أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم أصوليًا".





وقد ثمن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، السبت الماضي، الدور الفرنسي في دعم العراق، مؤكدًا أهمية الشراكة بين البلدين في دحر الإرهاب وداعش.





وأشاد الكاظمي - خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبيل قمة بغداد للشراكة والتعاون - بجهود الرئيس الفرنسي لدعم مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بين دول الجوار وأصدقاء العراق، مضيفًا أن الشعب العراقي يقدر هذا الموقف الفرنسي لصالح العراق، ومساهمة فرنسا لدعم العراق خلال حربها ضد داعش، معربًا في الوقت ذاته عن خالص شكره للجانب الفرنسي على تلك الجهود في دعم القوات العراقية.





وأضاف أن العراق وفرنسا تعملان على الشراكة الاقتصادية وفي مجالات الطاقة والنفط والتنمية والتعليم والصحة، معربًا عن شكره للحكومة الفرنسية لدعم العراق في قطاع الصحة خلال جائحة كورونا.





وأكد أن العراق وفرنسا شريكان رئيسيان في الحرب داعش والإرهاب، وستستمر هذه الشراكة في الدفاع عن قيم الديمقراطية في التجارب العراقية، مشيرًا إلى سعيهما لتطوير آفاق التعاون مع الجانب الفرنسي في جميع المجالات.



