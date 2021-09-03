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اعصار " إيدا" يخفض عدد منصات التنقيب عن النفط بالولايات المتحدة الأمريكية

الجمعة 03/سبتمبر/2021 - 11:48 م
بوابة الفجر
وكالات

تراجع عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الأسبوع الجاري، مع تداعيات إعصار "إيدا" في البلاد.

وكشفت بيانات شركة "بيكرهيوز" الأمريكية، أن عدد منصات التنقيب عن النفط تراجع 16 منصة ليسجل 394 منصة في الأسبوع المنتهي في الثالث من سبتمبر الجاري.

في حين ارتفع عدد منصات التنقيب عن الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة 5 منصات ليصل إلى 102 منصة.

واضطرت شركات الطاقة في خليج المكسيك لإخلاء منصاتها البحرية هذا الأسبوع، مع تحول عاصفة "إيدا" إلى إعصار عنيف تسبب في أضرار بشرية واقتصادية في عدة ولايات..

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