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دياب: أتمنى تقديم أعمال ممتعة.. والبطولة المطلقة لا تشغلني

السبت 04/سبتمبر/2021 - 12:30 ص
بوابة الفجر
منار داود
قال الفنان دياب، أن أدائه التمثيلي يتطور من مرحلة الى أخرى، وبدايته فى التمثيل مع مسلسل ساحرة الجنوب ومرورًا بالعديد من التجارب وأتقن اللهجة الصعيدية.

و أضاف "دياب" خلال لقاءه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة
أنا من أهل إمبابة وجيرانى من الصعيد وتعلمت منهم اللهجة.

وعن مشاركته بالإختيار وإتقانه للهجة البداوية أشار دياب بأنها لهجة صعبة وتمرنت كثيرا حتى أتقنتها.

ومن جانبه أشاد عمرو الليثى بالفنان دياب وأنه تطور بشكل كبير وإن موهبته حقيقية ولديه مستقبل باهر فى التمثيل والغناء.

و عن البطولة خلال المرحلة المقبلة قال دياب أن كل شئ بأمر الله ولكن هذا الأمر ليس بيدي وأنا أجتهد فى عملي وأدواري، وخطوة البطولة أتمنها مما لا شك فيه وكل ما يهمنى أن أقدم أدوار جيدة وأن يكون العمل ممتع للجماهير وصاحب رسالة.

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