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22 محطة.. تفاصيل مشروع ربط البحرين الأبيض والأحمر

السبت 04/سبتمبر/2021 - 08:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال المهندس عصام والي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، إن مشروع ربط البحر الأبيض المتوسط بالبحر الأحمر بخط قطار ستنفذه شركة "سيمينز"، يقع على مساحة 660 كيلومترًا ويتكون من 22 محطة.

وأشار "والي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن القطار الذي سيتم تنفيذه يتكون من 3 خطوط إحداهما خط بضائع والذي يعد محور تنمية، حيث سيمكن نقل البضائع بسرعة 120 كيلو في الساعة.

وأكد أن هذا المشروع يعد مشروعًا عملاقًا، وبدأ العمل في تنفيذه بالفعل، وفترة تنفيذ المشروع 24 شهرًا، معلقًا: "بعد انتهاء المشروع سيستطع المواطن ركوب القطار من العين السخنة يصل مطروح"، منوهًا بأنه سيتم وضع أكثر من سيناريو لتحديد ثمن التذكرة وحسابها بدقة، والمشروع سيغطي تكاليفه.

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