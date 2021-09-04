دياب: الغناء نقطة انطلاقتي الفنية.. وأعشق أدوار الشر

قال الفنان دياب إن الغناء هو نقطة انطلاقه وهو يعشق الغناء وأسعى الى تقديم أغانى ممتعة للجماهير.



وأضاف دياب خلال لقاءه مع الاعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة الحياة، أن هناك مشهد جمعه مع أمير كرارة بكلبش ويتخلله أغنية العوا وهذا المشهد كان فيه إسقاط علي الأغنية والتي أقدمها في الحقيقة وصاحب الفكرة كان المخرج بيتر ميمي وأنا قلت له ممكن نقلش علي أغنيتي لأني لا أستطيع أن أسخر من أي زميل أو عمل فني.



وعن أدوار الشر قال دياب أنا أحب تلك الأدوار وبها إنفعالات ومشاعر ولكنى لا أحب أن أتخصص فى مجال واحد وأتمنى تقديم أنماط مختلفة.



وأفضل دور شر أي في مجال ابن حتي الآن هو عبد الله العطار فى مسلسل الأب الروحى لأنه مريض نفسي، وأكثر فنان أحببته فى أدوار الشر، عادل أدهم ومحمود المليجى من أهم الممثليين فى مجال الشر، وهم أساتذة كبار ولديهم شخصية مميزة ومختلفة، وأنا أفضل مدرسة الشر المستتر.



و تابع" دياب" نحن نعيش فى زمن العجايب، وأكثر ما يقلقنى أننى لا أحب المشاكل أو الصراعات وأحب السلام والهدوء.