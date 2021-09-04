عاجل.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يطئمن جمهورها بشأن حالتها الصحية

كشف وائل عبدالعزيز، تفاصيل الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز عقب تعرضها لوعكة صحية، قائلا إن حالتها مستقرة إلى حد ما، وتتعافى ولكنها تحتاج إلى وقت.





وأضاف "عبدالعزيز"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة: "اطمنوا ياسمين كويسة وإن شاء الله ترجع لبيتها وفنها قريبًا"، لافتا إلى أنه تواصل معها أمس وكانت جيدة.



