بفستان أخضر.. أنغام تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة أنغام، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها بإطلالة ناعمة، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة “تويتر”.







وظهرت أنغام مرتدية فستان باللون الأخضر، مكشوف الأكتاف، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.







يذكر أن النجمة أنغام، أحييت حفلا غنائيا، الجمعة 27 أغسطس، في مركز المنارة الدولية بالتجمع الخامس، وقدمت لجمهورها مجموعة من أجمل أغانيها ومنها أغنية "بقول نسياك".