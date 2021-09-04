Advertisements

بفستان أخضر.. أنغام تتألق في أحدث ظهور لها

السبت 04/سبتمبر/2021 - 12:55 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة أنغام، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها بإطلالة ناعمة، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات الصغيرة “تويتر”.



وظهرت أنغام مرتدية فستان باللون الأخضر، مكشوف الأكتاف، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



يذكر أن النجمة أنغام، أحييت حفلا غنائيا، الجمعة 27 أغسطس، في مركز المنارة الدولية بالتجمع الخامس، وقدمت لجمهورها مجموعة من أجمل أغانيها ومنها أغنية "بقول نسياك".

أخبار تهمك

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من رحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يوافق على تأجيل مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تكشف ملابسات فيديو التعدي على "سيدة المنوفية"

منذ 41 دقيقة

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى في قائمة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم مصير الموهوب

منذ ساعة و 27 دقيقة

ميركاتو صيفي ساخن في الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 26 دقيقة

طبيب يكشف مفاجأة عن العلاقة بين الحاصلين على لقاح كورونا ونقل متحور دلتا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يطئمن جمهورها بشأن حالتها الصحية

منذ ساعة و 22 دقيقة

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:53 م

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

08:04 م

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

10:08 م

عاجل.. مفاجأة كبرى في قائمة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

11:35 م

عاجل.. الأهلي يحسم مصير الموهوب

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements