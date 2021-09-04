إبراهيم عيسى: علاقة السادات بالإخوان دفع ثمنها حياته (فيديو)

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن اعتقالات سبتمبر كانت سبب اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مؤكدًا أن علاقة السادات بالإخوان دفع ثمنها حياته.



وأضاف "عيسى" خلال تقديم برنامجه "حديث القاهرة" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" اليوم الجمعة أن الرئيس الراحل السادات قام باعتقال 1536 من المعارضة السياسية ودخولهم السجن وهذا كان السبب في الثورة عليه.



وتابع "هل كان فيه خطر على نظام الرئيس السادات من المعارضة السياسية في مصر آنذاك؟ هل مثلت هذه المعارضة خطرًا على السادات؟".



واستطرد "في الحقيقة لا لأنه لم يتم طرح أي بديل للسادات ولم يكن لدى أي شخصية سياسية أخرى أي جماهيرية أو شعبية مثل السادات، والخطر الذي كان على السادات كان من القتلة الذي قربهم منه وليس من القوى السياسية المعارضة".

