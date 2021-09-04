عاجل.. أمريكا تسحب 300 ألف برميل نفط من الاحتياطيات الاستراتيجية

كشفت وزارة الطاقة الأمريكية ، اليوم الجمعة، أنها ستضطر لسحب من احتياطها الاستراتجية النفطية لتصدي للتدعيات السلبية لاعصار ايدا من نقص للوقود في عدد من المناطق.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها سمحت بالإفراج عن 300 ألف برميل من النفط الخام من الاحتياطي الاستراتيجي، لمساعدة المناطق المتضررة من إعصار "إيدا".



وذكرت وزارة الطاقة عبر بيان، أن الوزارة سمحت بالسحب من الاحتياطي الاستراتيجي من موقع تخزين "بايو تشوكتاو" إلى مصفاة شركة "بلاسيد" للتكرير بالقرب من "باتون روج" بولاية لويزيانا.



وكانت وزارة الطاقة الأمريكية قد أعلنت هذا الأسبوع موافقتها على إقراض 1.5 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي إلى مصفاة "باتون روج" التابعة لشركة "إكسون موبيل"، لتخفيف اضطرابات إمدادات الوقود عقب إعصار "إيدا".



وحث الرئيس "جو بايدن" وزارة الطاقة الأمريكية على استخدام كل الأدوات الممكنة، بما يشمل الاحتياطي الاستراتيجي، للحفاظ على تدفق البنزين عقب إعصار "إيدا