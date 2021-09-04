"ياساتر" لدياب تحقق ربع مليون مشاهدة في يوم واحد

حققت أغنية "يا ساتر" للفنان دياب، ما يقرب من ربع مليون مشاهدة بعد يوم واحد من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.





وكان دياب تعاقد مؤخرا مع المنتج وليد منصور لمدة عامين إنتاج وإشراف عام علي أعماله يشمل الظهور في البرامج والإعلانات والكليبات والألبومات.



كما تعاقد أيضاً وليد مع دياب علي المشاركة في فيلم "كوزمو"، الذي يضم نخبة كبيرة من نجوم الفن من أبرزهم خالد النبوي ومصطفي شعبان ونيللي كريم.