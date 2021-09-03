وزير الخارجية الدنماركي: لن نعترف بأى حكومة لـ"طالبان" فى أفغانستان

قال يبى كوفود، وزير الخارجية الدنماركي، إن بلاده لن تعترف بأى حكومة تشكلها حركة "طالبان" الأفغانية، بحسب "روسيا اليوم" .









وأضاف الوزير فى حديثه مع الإذاعة الدنماركية "دى آر" يوم الجمعة أن قادة بلاده يشعرون بالقلق بشأن "ضمان أن التقدم الذى أحرزناه على مدار عقدين من الجهود فى أفغانستان يمكن أن يستمر".









وأوضح أن الأولوية الأكثر إلحاحا هى ضمان أن يتمكن كل شخص مدرج بقائمة الإجلاء الدنماركية من مغادرة أفغانستان "بترتيب جيد".









وكانت مصادر فى "طالبان" قالت إن الملا عبد الغنى بردار، أحد مؤسسى الحركة، سيرأس الحكومة الجديدة فى أفغانستان.









وفى السياق ذاته، قالت مصادر من "طالبان" أن الحركة أصبحت تسيطر الآن على جميع أنحاء أفغانستان، وكانت الحركة أعلنت عن سيطرتها على ثانى أكبر منطقة فى ولاية بنجشير التى لا تزال آخر بؤرة للمقاومة المناهضة لها فى البلاد.









وفى وقت سابق من اليوم، أعلنت حركة "طالبان" عن سيطرتها على ثانى أكبر منطقة فى ولاية بنجشير التى لا تزال آخر بؤرة للمقاومة المناهضة لها فى البلاد.









وذكر المتحدث باسم "طالبان" الحنفى وردك على حسابه فى "تويتر" اليوم الجمعة: "تم تطهير منطقة بريان الكبيرة والاستراتيجية فى بنجشير بالكامل من التشكيلات الإجرامية، وهى ثانى أكبر منطقة فى بنجشير".



