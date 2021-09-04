دياب : واجهت ظروفا قاسية في بدايتي.. وكنت أستلف حتى أذهب إلى مدينة الإنتاج الإعلامي

قال الفنان دياب، إنه ولفترة كبيرة في بدايته الغنائية كان يتعامل مع المنتج الكبير نصر محروس وهو صاحب فضل كبير في بدايتي وإنطلاقتي الغنائية، وهو صاحب الاختيار في أنماط الغناء التي قدمها في بدايته، وأيضا لا ينسى جميل المخرج أكرم فريد فى التمثيل.



و أضاف "دياب" خلال لقاءه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، أكثر ذكرى مؤلمة فى حياتي هي وفاة والدتي وهي كانت تمتلك صوت حلو جدًا وأنا صوتى شبيه جدًا من صوتها وهي أقرب الناس الى قلبى وأحب الشخصيات.



و تابع "دياب" وهي كانت تتمنى أن ترانى ناجحًا ومشهورًا وكنت أتمنى ذلك وأقول لها وحشتينى وأنتى صاحبة فضل عليا، وأن والدى منفصل عن والدتى وأنا عندى سنة، وأنا أتربيت مع أخواتى وهم أكبر منى وكلهم تزوجوا وأنا كنت عايش مع أمى وكان هدفى إسعادها.



و أشار "دياب" الى أن الدنيا مالهاش أمان وأوقات كتير لم يكن معي فلوس فى بدايتى، وقعدت سنة لم أشتغل وكنت أستلف فلوس عشان أروح مدينة الإنتاج فى بداية حياتي.