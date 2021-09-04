Advertisements

دياب : واجهت ظروفا قاسية في بدايتي.. وكنت أستلف حتى أذهب إلى مدينة الإنتاج الإعلامي

السبت 04/سبتمبر/2021 - 01:44 ص
بوابة الفجر
منار داود
قال الفنان دياب، إنه ولفترة كبيرة في بدايته الغنائية كان يتعامل مع المنتج الكبير نصر محروس وهو صاحب فضل كبير في بدايتي وإنطلاقتي الغنائية، وهو صاحب الاختيار في أنماط الغناء التي قدمها في بدايته، وأيضا لا ينسى جميل المخرج أكرم فريد فى التمثيل.

و أضاف "دياب" خلال لقاءه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامج واحد من الناس على شاشة الحياة، أكثر ذكرى مؤلمة فى حياتي هي وفاة والدتي وهي كانت تمتلك صوت حلو جدًا وأنا صوتى شبيه جدًا من صوتها وهي أقرب الناس الى قلبى وأحب الشخصيات.

و تابع "دياب" وهي كانت تتمنى أن ترانى ناجحًا ومشهورًا وكنت أتمنى ذلك وأقول لها وحشتينى وأنتى صاحبة فضل عليا، وأن والدى منفصل عن والدتى وأنا عندى سنة، وأنا أتربيت مع أخواتى وهم أكبر منى وكلهم تزوجوا وأنا كنت عايش مع أمى وكان هدفى إسعادها.

و أشار "دياب" الى أن الدنيا مالهاش أمان وأوقات كتير لم يكن معي فلوس فى بدايتى، وقعدت سنة لم أشتغل وكنت أستلف فلوس عشان أروح مدينة الإنتاج فى بداية حياتي.

الكلمات المفتاحية

الفجر الفني الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يحسم مصير الموهوب

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يفاوض بديل الشناوي

منذ 33 دقيقة

عاجل.. الأهلي يُنهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يطئمن جمهورها بشأن حالتها الصحية

منذ حوالي 3 ساعات

شيكابالا يكشف مفاجأة بشأن مراسم التتويج بالدوري

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى في قائمة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 11 حالة وفاة

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

"أحمد السقعي".. قصة بياع شاي أصبح أحد رواد الأعمال في الشرقية

من "الكاسيت" إلى "الداونلود".. جمهور عمرو دياب يروي ذكريات ألبوماته (صور)

سهير رمزي تتذكر والدتها الممثلة درية أحمد بصورة

نيللي كريم: حياتي الشخصية كسرتني.. وهذا موقفي من اعتزال الفن

ياسمين علي لـ"الفجر الفني": ألبومي الجديد مفاجأة للجمهور.. والسوشيال ميديا كانت سبب نجاحي

"حدث ×48 ساعة".. مشاجرات وحذف أغنية وفضيحة مذيع وارتباط ممثل بسيدة أعمال

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:54 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 11 حالة وفاة

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

08:04 م

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

10:08 م

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

10:53 م

عاجل.. الأهلي يُنهي صفقتين من العيار الثقيل

01:13 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements