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صحفي لبناني يكشف مفاجأة عن حملة "تزوجني بدون مهر"

السبت 04/سبتمبر/2021 - 05:38 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
كشف الصحفي اللبناني على القباني، حقيقة إطلاق اللبنانيات حملة بعنوان "تزوجني بدون مهر"، قائلا إن الحملة لم تنطلق من لبنان، حيث هناك تضارب في الأخبار حول هوية من أطلق الحملة.

وقال "القباني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن الحملة انطلقت من الجزائر في 22 أغسطس، ولكن الهاشتاج تم تداوله في لبنان يوم 1 سبتمبر، ولم يكن "تريند"، نافيا ما يثار بوجود مظاهرات في لبنان يرفعن لافتات لهذه الحملة.

وأوضح أن الصور التي يتم تداولها صور قديمة تعود لعام 2019، لافتا إلى أن المواقع الإخبارية التي تناولت الخبر استخدمت هذه الصور القديمة، مضيفا أن المرأة اللبنانية مشغولة بتوفير قوت أسرتها.

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حملة لبنان تزوجني بلا مهر بوابة الفجر الفجر

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