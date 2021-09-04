صحفي لبناني يكشف مفاجأة عن حملة "تزوجني بدون مهر"

كشف الصحفي اللبناني على القباني، حقيقة إطلاق اللبنانيات حملة بعنوان "تزوجني بدون مهر"، قائلا إن الحملة لم تنطلق من لبنان، حيث هناك تضارب في الأخبار حول هوية من أطلق الحملة.





وقال "القباني"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن الحملة انطلقت من الجزائر في 22 أغسطس، ولكن الهاشتاج تم تداوله في لبنان يوم 1 سبتمبر، ولم يكن "تريند"، نافيا ما يثار بوجود مظاهرات في لبنان يرفعن لافتات لهذه الحملة.



