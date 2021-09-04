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بالمايوه.. رانيا يوسف تشعل إنستجرام من جديد

السبت 04/سبتمبر/2021 - 02:00 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التدوينات المصغرة تويتر



وظهرت بكاش مايوة فوشيا، من على اليخت أمام البحر، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، وعلقت قائلة: “الجمال عدى الكلام”.



يذكر أن الفنانة رانيا يوسف، عادت لتتصدر مؤشر البحث جوجل، وموقع التغريدات العالمى تويتر، بإطلالاتها الجريئة

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