فلورنتينو بيريز يستعين بخطة La casa de papel لضم مبابي





يسعي فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني بكل قوته للحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي المقبل بشكل مجاني وبدون دفع أي يورو واحد.





وفشل بيريز هذا الصيف المنتهي في التعاقد مع مبابي بالرغم من العروض المغرية التي قدمها للحصول على خدماته، إلا أن بيريز اصطدم بالرفض التام من قبل ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.





وانهارت صفقة انتقال مبابي إلى الريال في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، بسبب تعنت إدارة سان جيرمان .





وذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن ريال مدريد قدم عرضا مغريا تجاوز 200 مليون يورو لضم مبابي لكن الفريق الباريسي رفضه.





ويخطط بيريز للحصول على توقيع مبابي في يناير بشكل مجاني على أن ينضم لصفوف الفريق الملكي خلال الموسم المقبل.





وبعد انهيار الصفقة مباشرة، أعاد مبابي، نشر رسالة موجهة له عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، مكتوب فيها "أحترمك أخي على احترافيتك الشديدة، أعد برمجة أحلامك في وقت قريب، الحياة رائعة، وأنت الأفضل".





وعلى طريقة المسلسل الشهير La casa de papel يسعي بيريز لخطف مبابي من باريس سان جيرمان بشكل مجاني.