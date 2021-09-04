Advertisements

فلورنتينو بيريز يستعين بخطة La casa de papel لضم مبابي

السبت 04/سبتمبر/2021 - 12:27 ص
بوابة الفجر
الفجر الرياضي

يسعي فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني بكل قوته للحصول على خدمات الفرنسي كيليان مبابي نجم منتخب فرنسا وباريس سان جيرمان الفرنسي خلال الميركاتو الصيفي المقبل بشكل مجاني وبدون دفع أي يورو واحد.

وفشل بيريز هذا الصيف المنتهي في التعاقد مع مبابي بالرغم من العروض المغرية التي قدمها للحصول على خدماته، إلا أن بيريز اصطدم بالرفض التام من قبل ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

 وانهارت صفقة انتقال مبابي إلى الريال في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية، بسبب تعنت إدارة سان جيرمان .

وذكرت تقارير إعلامية إسبانية، أن ريال مدريد قدم عرضا مغريا تجاوز 200 مليون يورو لضم مبابي لكن الفريق الباريسي رفضه.

ويخطط بيريز للحصول على توقيع مبابي في يناير بشكل مجاني على أن ينضم لصفوف الفريق الملكي خلال الموسم المقبل.

وبعد انهيار الصفقة مباشرة، أعاد مبابي، نشر رسالة موجهة له عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، مكتوب فيها "أحترمك أخي على احترافيتك الشديدة، أعد برمجة أحلامك في وقت قريب، الحياة رائعة، وأنت الأفضل".

وعلى طريقة المسلسل الشهير La casa de papel يسعي بيريز لخطف مبابي من باريس سان جيرمان بشكل مجاني.

الكلمات المفتاحية

مبابي لاكاسا دي بابل ريال مدريد باريس سان جيرمان La Casa De Papel

أخبار تهمك

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى في قائمة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحسم موقفه من رحيل نجم الفريق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يحسم مصير الموهوب

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. "الداخلية" تكشف ملابسات فيديو التعدي على "سيدة المنوفية"

منذ 41 دقيقة

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. الأهلي يوافق على تأجيل مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 8 ساعات

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ حوالي 9 ساعات

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

منذ ساعتين و 34 دقيقة

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يطئمن جمهورها بشأن حالتها الصحية

منذ ساعة و 23 دقيقة

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

ميركاتو صيفي ساخن في الزمالك.. تعرف على التفاصيل

منذ ساعتين و 26 دقيقة

طبيب يكشف مفاجأة عن العلاقة بين الحاصلين على لقاح كورونا ونقل متحور دلتا (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

ريال مدريد يخدع باريس في صفقة مبابي

سر رفض صفقة مبابي في ريال مدريد

الصفقة في طريقها إلى ريال مدريد.. بيريز يتحدى ناصر الخليفي

ريال مدريد يرفض إغراءات إنتر ميلان ويتمسك بنجمه

فرمان جديد من باريس بشأن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

التفاصيل الكاملة.. خطة بيريز لحسم صفقة مبابي مجانا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
10:53 م

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

08:04 م

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

10:08 م

عاجل.. مفاجأة كبرى في قائمة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

11:35 م

عاجل.. الأهلي يحسم مصير الموهوب

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements