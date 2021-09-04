بمكياج أنيق.. رضوى الشربيني تستعرض جمالها في أحدث جلسة تصويرية لها

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها، عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وخطفت رضوي الشربيني الأنظار بجمالها ورشاقتها، بأطلالة أنيقة، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



وأنهت رضوى الشربيني، الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" مؤخرًا، ويستمر عرض حلقاته الأولى للموسم الخامس.