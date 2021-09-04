أسعار الدولار بداية تعاملات اليوم السبت 4-9-2021

حرصًا من بوابة "الفجر" الإلكترونية على توفير المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويد متابعيها بالأخبار المهمة التي تفيدهم، ننشر لكم أسعار الدولار اليوم السبت 4-9-2021 في البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم الجمعة 4-9-2021 في مصر

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

15.65 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

15.67 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

اسعار الدولار عالميا :

هوى الدولار لأدنى مستوياته في شهر تقريبا مقابل عملات مناظرة رئيسية يوم الجمعة، قبل تقرير مهم للوظائف الأمريكية قد يحفز مجلس الاحتياطي الاتحادي على تقليص مبكر للتحفيز.

ولم يطرأ تغير يُذكر على مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات مناظرة، عند 92.207 بعد أن لامس في وقت سابق 92.151 للمرة الأولى منذ الخامس من أغسطس.

كما استقر اليورو تقريبا عند 1.1878 دولار، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ الرابع من أغسطس عند 1.1884 دولار، بدعم من ارتفاع التضخم في المنطقة لأعلى مستوى في عشر سنوات وخطاب يميل إلى التشديد النقدي من مسؤولي البنك المركزي الأوروبي قبل اجتماع بشأن السياسات في التاسع من سبتمبر.

في غضون ذلك، جعل البنك المركزي الأمريكي تعافي سوق العمل شرطا لتقليص مشتريات الأصول في فترة الجائحة.

وارتفع الدولار معظم الشهر الماضي بفضل توقع أن التقليص قد يكون وشيكا، حتى في الوقت الذي ترتفع فيه حالات الإصابة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، مما للمفارقة يعطي العملة دفعة إضافية بسبب دورها كملاذ آمن.

لكن مؤشر الدولار تراجع بعد أن بلغ أعلى مستوى في تسعة أشهر ونصف الشهر عند 93.734 في 20 أغسطس إذ بدأ مسؤولو مجلس الاحتياطي يشيرون إلى أن انتشار الفيروس قد يرجئ تشديد السياسات.

وقال جيروم باول رئيس البنك المركزي الأمريكي في ندوة جاكسون هول التي عقدها مجلس الاحتياطي قبل أسبوع إن تقليص التحفيز ما زال ممكنا هذا العام، لكن ما من عجلة لرفع أسعار الفائدة لاحقا، مما دفع الدولار للانخفاض أكثر.

ومن المتوقع أن ترتفع الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية، المقرر صدور بياناتها في وقت لاحق الجمعة، 750 ألفا، فيما سينخفض معدل البطالة إلى 5.2 بالمئة من 5.4 بالمئة وفقا لاستطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء في الاقتصاد. لكن التقديرات تتراوح في نطاق واسع، بين مستوى منخفض عند 375 ألفا إلى ما يزيد عن المليون.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.18 بالمئة إلى 0.7416 دولار أمريكي بعد أن لامس في وقت سابق أعلى مستوى في شهر عند 0.7417 دولار أمريكي.

وربح الدولار النيوزيلندي 0.22 بالمئة إلى 0.7127 دولار أمريكي بعد أن زاد لأعلى مستوياته منذ 16 يونيو عند 0.7129 دولار.

وأضافت العملة الأمريكية 0.07 بالمئة إلى 110.01 ين، لتتماسك قرب مركز نطاق تداولها منذ أوائل يوليو ودون أن تظهر رد فعل على قرار رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا بالتنحي عن منصبه في نهاية الشهر.