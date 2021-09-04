الكشف عن تشكيل الأجهزة الفنية في نادي الزمالك

اعتمدت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، تشكيل الأجهزة الفنية والإدارية والطبية لقطاعات الكرة بالنادي، وذلك بالتنسيق مع الكابتن حسين السيد عضو اللجنة والكابتن فاروق جعفر المستشار الفني للإدارة والكابتن بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات.

وجاء تشكيل الأجهزة كالتالي:

– بدر حامد: رئيسا لقطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات.

– طارق يحيي: مديرا لقطاع الناشئين.

– جمال عبد الحميد: المشرف على الاستثمارات الرياضية لقطاعات الكرة والأكاديميات الداخلية والخارجية.

– غانم سلطان: المستشار الفني لقطاع الناشئين.

– عادل المأمور : مديرا فنيا لحراس المرمي.

– هشام يكن: عضو لجنة الاستثمارات الرياضية بالقطاعات.

– مصطفي نجم: عضو لجنة الاستثمارات الرياضية بالقطاعات.

– حسن بصري: مدير قطاع المدرسة الأساسية “البراعم”.

– علي خليل: مدير فني المدرسة الأساسية ” براعم” .

– محمد رأفت عطية: مدير قطاع الأكاديمية الرئيسية.

– مجدي سالم: المدير الفني للأكاديمية.

– سمير محمد علي: المدير الفني لحراس المرمي بالأكاديمية.

– أحمد السيسي: مدير إداري القطاعات وشئون اللاعبين.

– شكري حسن: المدير الإداري لقطاع الناشئين.

– محمد صبحي: المدير الإداري للمدرسة الأساسية “براعم”.

– أحمد البدوي: قيد اللاعبين بقطاع الناشئين.

– صالح جابر: شئون اللاعبين بالمدرسة الأساسية.

– محمد بدر الدين: المدير المالي لقطاعات كرة القدم.

– حسن سمير: مسئول القيد الإلكتروني للاعبين لقطاع الناشئين.

– أحمد عمارة: مسئول القيد الإلكتروني للاعبين بقطاع المدرسة الأساسية.

– علي يونس: مدرب المهارات للمدرسة الأساسية.

– وليد عبد الرحمن: طبيب قطاع الناشئين.

– حسن محمد شعير: طبيب مساعد قطاع الناشئين.

– صفي الدين عزوز: مدير الإعداد البدني لقطاع الناشئين.

– محمد يحيى عبد الفتاح: طبيب المدرسة الأساسية.

– خالد غانم سلطان: منسق إعلامي لقطاع الناشئين.

– عبد الرحمن إبراهيم يوسف: طبيب الأكاديمية الرئيسية.

– علي شكري: المدير الإداري للأكاديمية الرئيسية.

– محمد منتصر السيد مسئول القيد الإلكتروني للأكاديمية.

– حسين محمود: اشتراكات الأكاديمية الرئيسية.

– السيد رمضان : مسئول الكارنيهات بالأكاديمية.