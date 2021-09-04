عاجل.. "الداخلية" تكشف ملابسات فيديو التعدي على "سيدة المنوفية"

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة بأحد الشوارع بمنطقة سرس الليان بالمنوفية.



وتداول أحد الحسابات الخاصة بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك" من تعليق مدعوم بمقطع فيديو يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة بأحد الشوارع بمنطقة سرس الليان بالمنوفية.



وتبين وقوع مشادة كلامية قام على إثرها خال السيدة المشار إليها وصاحب إحدى قاعات الأفراح الكائنة بمنطقة محل سكنها بالتعدى عليها، وذلك بسبب تضررها من الضوضاء التى تسببها قاعة الأفراح المشار إليها.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.