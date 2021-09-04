اسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم السبت 4-9-2021

ترصد بوابة الفجر الإلكترونية سعر الذهب اليوم لمابعينا الكرام المهتمين بمعرفة الأسعار، في ظل عدم استقرر سوق الذهب في الساعات القليلة الماضية.

سعر الذهب اليوم السبت 4-9-2021

وتراوح سعر الذهب اليوم في الأسواق المصرية اليوم الجمعة الموافق الـ3 من سبتمبر 2021 بين 676 لعيار 18 و790 جنيها لعيار 21 صاحب الطلب الزائد والأكثر مبيعا.

سعر الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب اليوم عيار 21 يبلغ 790 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 18 سجل 676 جنيها.

سعر الذهب اليوم عيار 24 سجل 903 جنيهات للجرام.

سعر الذهب اليوم والجنيه الذهب 6320 جنيها.

سعر أونصة الذهب 1815 دولار