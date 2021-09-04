تحذير عاجل من أستاذ العظام من الموضة العلاجية "سمكرة الجسم" (فيديو)

حذر الدكتور محمد يحيى، أستاذ ورئيس قسم العظام بكلية الطب بجامعة الأزهر، من الموضة العلاجية التي انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى "سمكرة الجسم".





وقال "يحيى" في اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى المصرية إن ما يقوم به هؤلاء الأشخاص من طرقعة مفاصل الجسم، والقيام بحركات مفاجئة للجسم قد يسبب في كوارث كبيرة.





وأكد أهمية تشخيص الحالة مع خضوع القائم عليها لدورات تدريبية، موضحًا أنه قد يحدث هذا الأمر في بعض الحالات المعينة بإشراف أخصائي العلاج الطبيعي.



