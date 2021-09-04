ناصر منسي يكشف حقيقة عرض الزمالك لضمه





كشف ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، حقيقة إنتقاله إلى صفوف نادي الزمالك خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وقال ناصر منسي مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة أون تايم سبورت 2: أنه يتبقى له عام في تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز.









وتابع:حتى هذه اللحظة لم اتلقى أي عرض أو مفاوضات من جانب إدارة نادي الزمالك، للحصول على خدماته خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وكان تألق ناصر منسي بشكل كبير مع نادي طلائع الجيش، خلال الموسم الكروي المنتهي، مما جعله يخطف أنظار العديد من أندية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



