عمرو أديب يكشف تفاصيل شهادة دكتوراه محمد رمضان (فيديو)

عرض برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، تقريرًا مصورًا يكشف عن تفاصيل جديدة وحقيقة وأسباب منح وسحب الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي للفنان محمد رمضان.





وقال الدكتور محمود الخطيب، مدير المركز الثقافي الألماني في لبنان، إن الشهادة الفخرية تُمنح لمن يستحق من الأكاديميين الذين برعوا في اختراعات، أو رجال الأعمال الذين قدموا بسخاء للمتعثرين، لافتًا إلى أنه تم منح الشهادة الفخرية لعدد من الأشخاص من خارج لبنان.





ولفت إلى أنه تواصل معه عدد من الأشخاص من داخل لبنان ومنهم عبدالغني القبرصلي ومازن نوري وهو صديق محمد رمضان، وأخبروه أن رمضان سيزور لبنان وسيمنحوه الشهادة الفخرية، معلقًا: "نظرت عن معلوماته عن جوجل نظرة سريعة"، منوهًا بأنه علم بأزمة الطيار المصري مع محمد رمضان، فضلًا عن الصورة التي التقطها رمضان مع ممثل إسرائيلي ولهذا فإن هذا الشخص لا يستحق الدكتوراه الفخرية، معلقًا: "نحن نادمين ونعتذر للشعب المصري".





ومن ناحيته قال فريد بوسعيد، نقيب محترفي الموسيقى والغناء، إنه لم يكن لهم دورًا في منح محمد رمضان الشهادة الفخرية ودورهم كان شرفيًا، وشاركوا في الحفل فقط، والنقابة لا يمكن أن تمنح شهادة فخرية لأحد.



