Advertisements

نصيحة من هيفاء وهبي لجمهورها.. تعرف علبها

السبت 04/سبتمبر/2021 - 02:55 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة هيفاء وهبي، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها بإطلالة فاتنة، عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وظهرت هيفاء وهبي في الصورة مرتدية توب مكشوف الظهر، باللوان صيفية مبهجة، مع بنطلون جينز باللون الأزرق، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


وعلقت هيفاء وهبي علي الصورة، كاتبة: “الابتسامة التي تأخذ حيزاٌّ صغيراً من وجهك ..تأخد حيزاّ كبيراًٌ في نفوس الآخرين.. مين مصدر ابتسامتكم؟”.




وتتميز الفنانة هيفاء وهبي؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها خلال الفترة الماضية.

أخبار تهمك

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي يُنهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم مصير الموهوب

منذ حوالي 3 ساعات

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. مفاجأة كبرى في قائمة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شيكابالا يكشف مفاجأة بشأن مراسم التتويج بالدوري

منذ ساعة و 11 دقيقة

الأهلي يفاوض بديل الشناوي

منذ نصف ساعة

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

منذ حوالي 5 ساعات

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحسم موقفه من رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يطئمن جمهورها بشأن حالتها الصحية

منذ ساعتين و 54 دقيقة

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 11 حالة وفاة

منذ ساعة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:54 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 11 حالة وفاة

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

08:04 م

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

10:08 م

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

10:53 م

عاجل.. الأهلي يُنهي صفقتين من العيار الثقيل

01:13 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements