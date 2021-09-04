نصيحة من هيفاء وهبي لجمهورها.. تعرف علبها

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها بإطلالة فاتنة، عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت هيفاء وهبي في الصورة مرتدية توب مكشوف الظهر، باللوان صيفية مبهجة، مع بنطلون جينز باللون الأزرق، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.





وعلقت هيفاء وهبي علي الصورة، كاتبة: “الابتسامة التي تأخذ حيزاٌّ صغيراً من وجهك ..تأخد حيزاّ كبيراًٌ في نفوس الآخرين.. مين مصدر ابتسامتكم؟”.









وتتميز الفنانة هيفاء وهبي؛ بإطلالتها الجريئة والمثيرة التى تواكب عصر الموضة خلال مشاركتها جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام دائما بلقطات وملابس تكشف عن أنوثتها خلال الفترة الماضية.