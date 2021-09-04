عمرو أديب يكشف أزمة جديدة بين محمد رمضان واللبنانيين (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الفنان محمد رمضان أجرى جلسة تصوير في مرفأ بيروت، والذي شهد وفاة 200 لبناني، معلقا: "رمضان ركب أغنية على الفوتوسيشن اللي اتصوره في المرفأ، وكأن هذا الموقع يصلح أن يجرى فيه فيديو كليب".



وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن ما فعله محمد رمضان أثار غضب اللبنانيين بشدة، معلقا: "هو محمد رمضان بيعمل كده ليه، هو فاكر أن العالم مقفول وأن محدش هيشوف ولا يسمع".



وأضاف، "اللي زاد وغطى جلسة التصوير اللي عملها محمد رمضان في المرفأ، ووقفته في المكان اللي الناس ماتت فيه.. اللبنانيين تعبوا وزهقوا".

