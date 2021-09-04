بيانيتش يفتح النار على كومان

فتح البوسني ميراليم بيانيتش لاعب برشلونة والمعار لصفوف بيشتكاش التركي النار على الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق الكتالوني.





وقال بيانيتش في تصريحات له :"كومان تجاهلني منذ البداية، إنه مدرب غريب جدا جدا جدا، لأول مرة أرى ذلك في حياتي، فهو لم يحترمني".





وأضاف :"لم أستطع قبول ما مررت به العام الماضي! كان من الواضح جداً أنني لا أريد ذلك لأنني لاعب كرة قدم الذي يحب دائماً اللعب كثيراً هو ما يجعلني سعيداً ".





وزاد :" دائماً كان هدفي هو اللعب في نادي مثل برشلونة، لكنني لم أكن أتوقع مثل هذا الوضع المعقد، من كل النواحي، كلاعب ولكن أيضاً بسبب كوفيد الذي بدأ يغادرنا في الوقت الحالي".





وتابع :"كومان لم يحترمني. لم يكن يتحدث معي حتى. أنا لاعب أتقبل كل شيء إذا شرحوا لي الوضع، لا أن تتم معاملتي كما لو أني بعمر الـ15".





وأشار :": لقد وافقت على خفض راتبي واللعب لبيشكتاش لأنني أحب كرة القدم".





وأوضح :"قد يفكر أحدهم 10 مرات قبل مغادرة البارسا، لكن كان علي التفكير إما أن أبقى وألعب 0 دقيقة، أو أغادر وأنافس على الألقاب، لعب دوري الأبطال، لعب 30-40 مباراة في الموسم... لذلك قررت اللعب".





وأردف :" أنا أركز بشأن اللعب، وسعيد من أجل ذلك. لا أطيق الانتظار لبداية الموسم مع بيشكتاش، أعتقد أنني سأكون سعيدا هناك".





وأوضح :"عندما ذهبت إلى برشلونة كانت طموحاتي مختلفة، لأنني وبغض النظر عن المكان الذي لعبت فيه سواء روما أو يوفنتوس كنت أتطور عام بعد عام".





وأشار :"لقد ساعدت النادي كثيرا، كنت أتفهم موضوع الرواتب، واللاعبين... لقد فعلت ذلك حتى قبل قدومي للبارسا، حيث تقاضيت راتبا أقل في البارسا".





وأكد :" لم أكن شخصا يتكلم كثيرا الموسم الماضي. ربما فعلت في البداية. لكن السؤال، كيف كنت أؤدي؟ ولماذا لم ألعب؟ والحقيقة أن إجابتي لم يكن فيها أي قلة احترام للنادي".





وأشار :" أكثر ما خيب ظني، أن المدرب لم يكن متواجدًا ليراني أتدرب بتلك القوة. لا يمكن لأي لاعب أن يقول: "أنا هنا" إلا عبر التدريبات. والمدرب ليس موجودا ليلحظ ذلك. إنها المرة الأولى التي أرى فيها شيئا كهذا".





وفسر :"عدم مبالاة المدرب بعملي كانت من أقسى اللحظات التي عشتها. كانت قلة احترام منه. كنا نقاتل، الأمر لم يكن سهلا على أولئك الذين لم يكونوا يلعبون".





وأكمل :"حتى اليوم لا أعرف ما يريده كومان مني، لم يحاول شرح الأشياء لي أو إيجاد حل، كنت سأطلب منه أن يقل لي ما يريده مني وما إذا كنت أفعل أشياء خاطئة من أجل التكيف مع الفريق بشكل أسرع وأكون مفيداً، في النهاية تحتاج إلى 17-18 لاعبا للفوز بالألقاب. لكنه لم يعطني إجابات".





وعبر غاضبًا :"كومان لم يسألني حتى إن كان يمكنني اللعب رفقة ارتكاز آخر مثل بوسكيتس. لقد فعلت ذلك سابقا مع خضيرة، ووصلنا لنهائي دوري الأبطال".





وزاد :"لقد كان يشركني أحيانا لـ5 دقائق أو 10. أحيانا أبدأ الإحماءات لـ45 دقيقة، ولا ألعب. لم أر هذا في حياتي، لم يكن ذلك سهلا".





وتابع :"كنت أتدرب في أيام الراحة، أحيانا أقوم بالركض بعد التدريبات لوحدي. لكنه كان مدرب غريبا جدا جدا جدا. هذه أول مرة أرى هذا".





واختتم :"كنت أتصرف بشكل جيد واحترافي للغاية، كان هناك العديد من الأشخاص في الداخل لا أحد منهم منهم فهموا ما كان يحدث معي. ثم اتت فرصة بيشكتاش، أردت سماعها. أريد أن ألعب، أنا متأكد من نوعيتي، أعرف جيدا ما يمكنني إحضاره إلى فريق".















