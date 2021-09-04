رئيس شركة فاكسيرا: هدفنا تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات (فيديو)

كشفت الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا، عن تفاصيل تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد لمصانع شركة فاكسيرا في منطقة السادس من أكتوبر ومتابعة خطوط الإنتاج.





وقالت "هبة" في اتصال هاتفي ببرنامج "حصاد الأسبوع" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" إن توفير اللقاحات يعتبر بمثابة أمن قومي، مشيرة إلى أن مصانع الشركة تعتبر مدينة صناعية لصناعة اللقاحات.





وأضافت رئيس مجلس إدارة شركة فاكسيرا أن مصر تسعى من خلال مصانع أن تحقق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات، وأن تكون مركزًا إقليميًا للدول الإفريقية وإقليم شرق المتوسط، مؤكدًة أن هناك خطة موضوعة لتوطين إنتاج 8 لقاحات خاصة بالتطعيمات الإجبارية للأطفال.





وتابعت: "نستهدف توطين الصناعة مع إحدى كبرى الشركات العالمية، بالإضافة إلى لقاحي شلل الأطفال بالحقن وهو من المشروعات المستهدفة للدولة المصرية".



