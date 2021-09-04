عمرو أديب يقترح زيادة وقت عمل البنوك.. اعرف السبب (فيديو)

قال الإعلامي عمرو أديب، إن النظام البنكي المصري متطور، وكل البنوك المصرية ناجحة ومضمونة، والنظام المصرفي المصري من أفضل الأنظمة المصرفية في الشرق الأوسط.





وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك شكاوى من الزحام في البنوك، مضيفًا: "منظر انتظار الناس أمام البنوك يجب أن نجد له حل"، حيث لا يمكن أن تكون ميزانية البنوك المصرية بالتريليونات وتحقق أرباح ونترك هذا الوضع.



