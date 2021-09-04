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عمرو أديب يقترح زيادة وقت عمل البنوك.. اعرف السبب (فيديو)

السبت 04/سبتمبر/2021 - 04:04 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
قال الإعلامي عمرو أديب، إن النظام البنكي المصري متطور، وكل البنوك المصرية ناجحة ومضمونة، والنظام المصرفي المصري من أفضل الأنظمة المصرفية في الشرق الأوسط.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن هناك شكاوى من الزحام في البنوك، مضيفًا: "منظر انتظار الناس أمام البنوك يجب أن نجد له حل"، حيث لا يمكن أن تكون ميزانية البنوك المصرية بالتريليونات وتحقق أرباح ونترك هذا الوضع.

واقترح زيادة وقت عمل البنوك لاستيعاب عدد أكبر من العملاء حتى تستقر الأوضاع، معلقًا: "زودوا الوقت والموظفين"، مطالبا محافظ البنك المركزي زيادة وقت عمل البنوك وتعويض الموظفين عن وقت العمل الزيادة، معلقا: "الناس تعبانة، ووضع الكراسي والشمسيات أمام البنوك متعب والجو حر، إحنا عندنا زحمة كبيرة، الأرباح اللي بتحققها البنوك سببها العملاء".

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عمل البنوك عمرو أديب البنوك

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