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عاجل.. الأهلي يُنهي صفقتين من العيار الثقيل

السبت 04/سبتمبر/2021 - 01:13 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
أنهي أمير توفيق مدير التعاقدات صفقتي أحمد شريف وكريم الدبيس ثنائي نادي وادي دجلة خلال الانتقالات الصيفية الحالية بعد الحصول على توقيع اللاعبان لغلق الباب أمام الأندية المنافسة.

وكشف مصدر مسئول أن الأهلي عرض علي وادي دجلة الحصول على الثنائي مقابل 15 مليون جنيه مع إعارة بعض لاعبي الشباب للمشاركة معه في القسم الثاني.

 وأضاف المصدر أن دجلة اشترط الحصول على 40 مليون جنيه لبيع اللاعبان لأي نادي يرغب في التعاقد مع اللاعبان.

وأوضح المصدر أن الأهلي ينوي إعارة الثنائي أحمد شريف وكريم الدبيس خلال الانتقالات الحالية لاكتساب الخبرات ثم العودة مرة أخري للنادي الأهلي، وحصل مدير التعاقدات علي توقيع اللاعبين لمدة خمس سنوات لكل لاعب.

ويحسم الأهلي التفاوض حالياً مع إدارة دجلة والحصول على الاستغناء الخاص بالثنائي وتقديم عرض جديد إلي إدارة دجلة خاصة أن إدارة الأهلي تبحث عن فريق من الفرق الصاعدة حديثاً للدوري الممتاز مثل فاركو والشرقية الدخان وكوكا كولا من أجل إعارة الثنائي حال الموافقة حتي يقدم مسؤولو الأهلي عرضا أخيرا لضم اللاعبان والاستفادة من الإعارة مثلما حدث مع احمد القادر وعمار حمدي.

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