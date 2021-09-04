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"الصحة" تطمئن المصريين بشأن الاستعدادات لمواجهة الموجة الرابعة من كورونا

السبت 04/سبتمبر/2021 - 07:30 ص
أرشيفية
أرشيفية
هدى عبدالرازق
قال المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مصر تشهد زيادة طفيفة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وانخفاض في نسبة الوفيات مقارنة بالموجات السابقة.

وأشار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "المصري أفندي" المذاع عبر فضائية "المحور"، مساء الجمعة، إلى أن عدد مستفيات العزل التي تستقبل المصابين حاليا يصل عددهم إلى 10 مستشفيات فقط، بخلاف مستفيات الحميات والصدر، مشددًا على أهمية حصول المواطنين على لقاح كورونا تجنبا لحدوث طفرة في أعداد الإصابات.

وأوضح أن نسبة الإشغال في مستفيات العزل لم تصل إلى 25% من الطاقة الاستعابية، منوها بأن وزيرة الصحة عقدت اجتماع مع مديري المديرات الصحية على مستوى الـ27 محافظة للاطمئنان على الاستعدادات لمواجهة الموجة الرابعة.

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