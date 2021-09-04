بيومي فؤاد ينشر صورة قديمة له في شبابه

شارك الفنان بيومي فؤاد، جمهوره ومحبيه، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.



وكانت صورة قديمة له من شبابه، ومزح مع جمهوره، وكتب: “تسلم ايد اللي خلاني اضحك في الصورة” وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه، ومن أبرز التعليقات: أنت لازم تضحك لأنك بتضحك مصر كلها - طول عمرك بتضحك يافنان تدوم الضحكة.







يذكر أن "عودة الأب الضال" بطولة بيومي فؤاد، عبير صبري، أميرة هاني، هاجر عفيفي، خالد منصور، شادي الفونس وغيرهم من الفنانين، تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحي، ابراهيم ربيع، إخراج أحمد عبد العال.