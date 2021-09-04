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ميسي يثير الذعر بعد إصابته مع الأرجنتين

السبت 04/سبتمبر/2021 - 01:22 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان القلق قبل مباراة منتخب بلاده أمام البرازيل، والمقرر لها يوم الأحد المقبل الموافق 5 من شهر سبتمبر الجاري على ملعب "آرينا كورينثيانز" ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

سقط ميسي مصاباً خلال المباراة التي انتهت بفوز الأرجنتين على فنزويلا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، بعد تدخل عنيف من لويس أدريان مارتينيز، مما نتج عنه حصول الاخير على بطاقة حمراء مباشرة.

ووفقاً لما ذكرته شبكة RMC إلى أن الاختبارات الطبية الأولية التي أجراها ميسي مطمئنة، وأنه يعاني فقط من جرح قطعي في الركبة نتيجة التدخل العنيف من مدافع فنزويلا.

وأكدت الشبكة الفرنسية أن ميسي سيكون جاهزا لمواجهة زملائه الباريسيين نيمار جونيور وماركينيوس خلال مواجهة الأرجنتين والبرازيل.

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