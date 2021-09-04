ننشر خطوات الحصول على لقاح جونسون آند جونسون للمسافرين

حددت وزارة الصحة والسكان خطوات لحصول المواطنين المسافرين خارج البلاد على لقاح فيروس كورونا "جونسون آند جونسون"، وتنشرها " الفجر "، كالآتي:





- الدخول على الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل للحصول على اللقاح.





ـ الضغط على التسجيل لطلب اللقاح.





ـ تحديد الفئة المناسبة.





ـ تسجيل البيانات الأساسية، وهي: الأسم كما هو مدون بالبطاقة أو وثيقة السفر، بلد الجنسية، الرقم القومي، تاريخ الميلاد، النوع، المحافظة التي ترغب في الحصول على اللقاح بها، القسم أو المركز الذي يرغب المتقدم بالحصول على اللقاح به، مع مراعاة اختيار مراكز تلقي اللقاح للمسافرين في المحافظة التابع لها، في حالة السفر.





ـ التأكد أن رقم الهاتف مرتبط بتطبيق واتسآب.





ـ في حالة الأمراض المزمنة، إدخال تفاصيل المرض المزمن المصاب به بشكل صحيح.





ـ إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي، وصور التقارير الطبية.





ـ في حالة كبار السن، إرفاق صورة بطاقة الرقم القومي فقط.





- قراءة الإقرارات جيدًا، والموافقة عليها.



