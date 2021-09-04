لهذا السبب.. أحلام تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي

تصدرت الفنانة الإماراتية أحلام، مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب خسارة وزنها، وتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.





وكانت قد طرحت قبل فترة شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، فيديو كليب الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الذي يحمل اسم «فدوة عيونك» وذلك حصريًا عبر تطبيق فنBox‬ للموسيقى.





وطرحت أيضاً أحلام أولى أغنيات ألبومها الجديد التي تحمل عنوان "فدوة عيونك"، لتعود به بعد غياب دام 5 سنوات.





ويضم ألبوم «فدوة عيونك» لـ أحلام الشامسي، 24 أغنية باللهجة الخليجية، وهم على الترتيب: «فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك».