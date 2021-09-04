شيكابالا يكشف مفاجأة بشأن مراسم التتويج بالدوري

انتقد محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك سوء تنظيم مراسم تتويج فريقه بلقب درع الدوري، والتي كانت عقب مباراة البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري العام.





وقال شيكابالا في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في موقع فيسبوك :"أود أن أشكر قائد الزمالك حازم إمام لأنه كان يرى الموقف أمامه، ونحن كنا متفقون على أمور عديدة سنقوم بها في الاحتفال".





وأضاف :"الناس تعتقد أن سبب المشكلة هو أننا نريد الاحتفال بالدرع، ولكن أنا كنت اتفقت مع حازم إمام ومحمد عبد الشافي، قادة الفريق أن أيمن حفني هو من سيقوم برفع درع الدوري وليس نحن".





وتابع :"مثلما يقدرنا جمهور الزمالك نحن أيضًا نقدر لاعبي الفريق وأيمن حفني من بينهم، وعندما وجد حازم إمام أن ما اتفقنا عليه لم يحدث شعر بالغضب، لأنه من قادة الفريق وكان يريد أن يخرج بالاحتفال مثلما اتفقنا عليه".





وأتم شيكابالا :"عندما تخطط لأمور تفعلها ولا تحدث وأن يكون التنظيم بهذا الشكل تشعر بالضيق، ولكن أقول لحازم إمام إن هناك بطولات كثيرة قادمة، وأيمن حفني سيحملها أيضًا".



