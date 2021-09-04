Advertisements

شيكابالا يكشف مفاجأة بشأن مراسم التتويج بالدوري

السبت 04/سبتمبر/2021 - 01:48 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
انتقد محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الزمالك سوء تنظيم مراسم تتويج فريقه بلقب درع الدوري، والتي كانت عقب مباراة البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة الأخيرة من بطولة الدوري العام.

وقال شيكابالا في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في موقع فيسبوك :"أود أن أشكر قائد الزمالك حازم إمام لأنه كان يرى الموقف أمامه، ونحن كنا متفقون على أمور عديدة سنقوم بها في الاحتفال".

وأضاف :"الناس تعتقد أن سبب المشكلة هو أننا نريد الاحتفال بالدرع، ولكن أنا كنت اتفقت مع حازم إمام ومحمد عبد الشافي، قادة الفريق أن أيمن حفني هو من سيقوم برفع درع الدوري وليس نحن".

وتابع :"مثلما يقدرنا جمهور الزمالك نحن أيضًا نقدر لاعبي الفريق وأيمن حفني من بينهم، وعندما وجد حازم إمام أن ما اتفقنا عليه لم يحدث شعر بالغضب، لأنه من قادة الفريق وكان يريد أن يخرج بالاحتفال مثلما اتفقنا عليه".

وأتم شيكابالا :"عندما تخطط لأمور تفعلها ولا تحدث وأن يكون التنظيم بهذا الشكل تشعر بالضيق، ولكن أقول لحازم إمام إن هناك بطولات كثيرة قادمة، وأيمن حفني سيحملها أيضًا".

أخبار تهمك

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ حوالي 11 ساعة

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يُنهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

شيكابالا يكشف مفاجأة بشأن مراسم التتويج بالدوري

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم مصير الموهوب

منذ حوالي 3 ساعات

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يحسم موقفه من رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى في قائمة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 11 حالة وفاة

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل.. شقيق ياسمين عبدالعزيز يطئمن جمهورها بشأن حالتها الصحية

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يفاوض بديل الشناوي

منذ 34 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:54 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 11 حالة وفاة

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

08:04 م

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

10:08 م

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

10:53 م

عاجل.. الأهلي يُنهي صفقتين من العيار الثقيل

01:13 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements