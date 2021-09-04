Advertisements

بإطلالة جريئة.. ريم البارودي تودع الصيف

السبت 04/سبتمبر/2021 - 04:44 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة ريم البارودي، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


وخطفت ريم البارودي الأنظار بإطلالة صيفية جريئة من عطلتها الصيفية، بكاش مايوه أسود ونظارة شمسية، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها



يذكر أن ريم البارودى شاركت في مسلسل كله بالحب بطولة الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش ، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.

أخبار تهمك

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تعلن البيان اليومي لكورونا: 11 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. مفاجأة كبرى في قائمة باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يوافق على تأجيل مباراة السوبر الإفريقي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يُنهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير عاجل من أستاذ العظام من الموضة العلاجية "سمكرة الجسم" (فيديو)

منذ ساعتين و 15 دقيقة

بينهم زيزو.. فيوتشر إف سي يقترب من ضم رباعي الأهلي والزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - الكشف عن مدرب الأهلي الجديد

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم مصير الموهوب

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

طبيب يكشف مفاجأة عن العلاقة بين الحاصلين على لقاح كورونا ونقل متحور دلتا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. موسيماني يكتب نهاية ثنائي الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي ينهي صفقتين من العيار الثقيل

منذ يوم

عاجل.. ساعات قليلة تفصل الأهلي عن خامس صفقاته الصيفية

منذ حوالي 13 ساعة

بند مثير في عقد رحيل جريزمان

منذ ساعتين و 23 دقيقة
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
08:04 م

عاجل.. الخطيب يتخذ قرارًا صادمًا بشأن لجنة تخطيط الأهلي

عاجل.. منصور" يصدم عملائه بشأن سيارات أوبل

10:08 م

تعليق ناري لعمرو أديب على فوز الزمالك بالدوري

10:53 م

تحذير عاجل من أستاذ العظام من الموضة العلاجية "سمكرة الجسم" (فيديو)

03:44 ص

عاجل.. الأهلي يُنهي صفقتين من العيار الثقيل

01:13 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: نصف الرئيس الذى حكم أفغانستان

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رجال لكن خونة.. واحدة بواحدة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٠».. على عبد الخالق الموهوب «٢-٣»

ads
Advertisements