بإطلالة جريئة.. ريم البارودي تودع الصيف

شاركت الفنانة ريم البارودي، جمهورها ومتابعيها صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وخطفت ريم البارودي الأنظار بإطلالة صيفية جريئة من عطلتها الصيفية، بكاش مايوه أسود ونظارة شمسية، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها







يذكر أن ريم البارودى شاركت في مسلسل كله بالحب بطولة الفنانة زينة، وأحمد السعدني، وصابرين، ونور قدري، ومصطفى درويش ، وغيرهم، وهو من إخراج عصام عبد الحميد.