برشلونة يفاوض نجم منتخب إسبانيا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن داني أولمو لاعب لايبزيج الألماني، وافق على الانضمام إلى برشلونة، الذي سعى للتعاقد معه في اليوم الأخير لسوق الانتقالات الصيفي، والذي انتهى في 31 أغسطس.





وتوضح صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن أولمو لديه رغبة في اللعب إلى برشلونة، وقد وافق بالفعل على توقيع عقد لخمس سنوات دون النظر على شروطه.





ويفيد التقرير أنه خلال جنون اليوم الأخير من السوق، أبلغ لايبزيج داني أولمو باقتراح برشلونة ومنحه الإذن بالتحدث مع مسؤولي النادي الكتالوني بالتوازي، أثناء التفاوض بين الأندية.





كما هو الحال مع لايبزيج، سيكون لدى برشلونة وأولمو المزيد من الوقت ليتمكنا من تحليل شروط العقد المستقبلي، لكن داني لن يفكر كثيرًا في الأمر إذا كان برشلونة يريده.





وتفاوض إدارة النادي الكتالوني لايبزيج لضم أولمو إلى صفوفه، لكن النادي الألماني رفض الموافقة على العرض نظرًا لأن القيمة المالية المعروضة لم تتناسب مع تقييمهم للاعبهم.





سبق ولعب أولمو بالفعل في لاماسيا برشلونة، ويسعى النادي الكتالوني برئاسة خوان لابورتا لإعادته للفريق كما حدث مع إريك جارسيا.



