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رايولا يطلب رقما خياليا لنقل هالاند إلى اليونايتد

السبت 04/سبتمبر/2021 - 02:23 ص
بوابة الفجر
محمد نادر
كشفت تقارير صحفية ألمانية صباح اليوم، عن مطالب خيالية قدمها مينو رايولا وكيل أعمال النرويجي آيرلينج هالاند لاعب بروسيا دورتموند، لمانشستر يونايتد، لتوقيع اللاعب مع الشياطين الحمر.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة صحيفة "بيلد"، طالب رايولا بأجر أسبوعي لهالاند قدره 825 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 34 مليون جنيه إسترليني كرسوم لنفسه.

وارتبط اسم هالاند بمغادرة النادي الألماني، خاصة بعد فترة توجهه في البوندسليجا.

وسيتجه الاهتمام الآن نحو 2022 حيث سيتوفر اللاعب في السوق مقابل 64 مليون جنيه إسترليني فقط، وفقا للشرط الجزائي الموجود في عقده.

وعلى الرغم من توقيع يونايتد مؤخرًا مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلا أن النادي ما يزال يبحث عن مهاجم صريح، وأشارت تقارير صحفية سابقة، إلى أن مانشستر سيتي يريد أيضا التقدم بعرض لضم هالاند الصيف المقبل.

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